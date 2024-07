Nach der guten Resonanz im Vorjahr richtet der Tennis Club (TC) Wörth in diesem Jahr wieder eine Stadtmeisterschaft aus. Vereine, Firmen, Straßenmannschaften und sonstige Gruppen sind zum Turnier eingeladen. Je nach Teilnehmerzahl findet die Stadtmeisterschaft vom 30. August bis 1. September auf der Tennisanlage, Mozartstraße 10, neben Hallenbad und Fußballplatz, statt. Beginn ist freitags um 16 Uhr. Das Startgeld kostet 15 Euro pro Mannschaft.

Gespielt werden zwei Einzel und ein Doppel in 3er- bis 4-er Mannschaften. Spielberechtigt sind Hobbyspieler und -spielerinnen sowie ein aktiver Teilnehmer, der nur ein Spiel spielen kann (Einzel oder Doppel). Mindestalter ist 14 Jahre. Trainingsgelegenheit für alle Teilnehmer gibt es in den Kalenderwoche n 34 bis 35 nach Absprache und am 30. August von 14 bis 15.30 Uhr. Anschließend ist Auslosung und ab 16 Uhr Turnierbeginn.

Anmeldung bis Freitag, 16. August, an Miriam Bütenmeister, E-Mail Referent-Clubhausverwaltung@tc-woerth.de oder Axel Schulz Referent-mannschaftssport@tc-woerth.de.