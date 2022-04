Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr, präsentieren vor historischer Kulisse auf dem Plätzel und dem angrenzenden Marktplatz Ausstellerinnen und Aussteller, was sie in ihren Werkstätten töpfern. Die persönliche Auswahl dürfte schwer fallen zwischen Gebrauchs-, Garten- und Dekorationskeramik, Schmuck sowie verschiedenen Gefäßen oder Schalen in unterschiedlichen Ausführungen und Farben. Das Angebot reicht von Zierbrunnen, Vogeltränken und Pflanzgefäßen über Tonstelen, Windlichter und Geschirr bis hin zu Feuer speienden Drachen sowie Tierfiguren aus salzglasiertem Steinzeug, Ton oder auch Raku Keramik. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.

Der Töpfermarkt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens zu erreichen: Ein Fünf-Minuten-Spaziergang vom Bahnhof führt direkt über Hauptstraße zum Marktplatz. Der Markt findet unter den aktuell gültigen Corona-Regeln statt!

