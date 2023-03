Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den Preisen für Gas schnellen auch die für Strom an den Börsen in die Höhe. Bei den Unternehmen in der Region wächst die Unsicherheit. Um die Kostensteigerung abzufedern, werden Alternativen gesucht. Doch der Weg hat Tücken.

Auf ein ungelöstes Problem folgt in der Regel ein neues. Während die Folgen der steigenden Gaspreise längst noch nicht absehbar sind, erreichen die Preise an den Strombörsen