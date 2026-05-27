Weil er seine Lebenspartnerin mit einem Messer angegriffen und gedroht haben soll, sie zu töten, sitzt ein 35-Jähriger aus Philippsburg seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, stritten der Verdächtige und seine 49 Jahre alte Partnerin am Montagabend in einer Wohnung wegen offener Geldforderungen. Dabei soll der Mann die Frau mit einem Messer am Arm verletzt und ihr mit dem Tod gedroht haben. Die 49-Jährige flüchtete und ging mit einer Bekannten zur Polizei. Die Beamten nahmen den Mann im Keller der Wohnung fest. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.