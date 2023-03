Am späten Sonntagvormittag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurde von Polizeibeamten die Einhaltung des Haltegebotes in Kandel-Minderslachen an der L542 überwacht. Doch offensichtlich haben die mehrfachen Kontrollen in der Vergangenheit noch keine Wirkung erzielt: Es seien erneut neun Verstöße festgestellt worden, heißt es im Bericht der Polizei Wörth. Des Weiteren hätten sich noch drei Mängelberichte ergeben.