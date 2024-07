Der Landkreis Germersheim blickt auf eine erfolgreiche Stadtradeln-Kampagne 2024 zurück.

Trotz widriger Wetterbedingungen und Hochwasser radelten 2785 aktive Teilnehmer in 177 Teams beeindruckende 727.268 Kilometer – und sparten dabei 121 Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) ein.

Bei einer festlichen Abschlussveranstaltung im Bürgerhaus Germersheim wurden die Leistungen der Radfahrer gewürdigt. „Besonders erfreulich war die hohe Beteiligung der Schulen“, so der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, der die Ehrungen vornahm. „11 von 14 weiterführenden Schulen des Landkreises haben am Wettbewerb teilgenommen. Das ist eine großartige Leistung“, so Buttweiler. Die Berufsbildende Schule Germersheim sicherte sich mit 453 Kilometern den ersten Platz in der Kategorie „Kilometer pro Kopf“. In der Kategorie „Gesamtkilometer“ siegte die Carl-Benz-Gesamtschule ( Wörth) mit 29.461 Kilometern.

Erster „Zweirad-Held“ gekürt

Erstmals wurde an diesem Mittag auch ein „Zweirad-Held“ gekürt: Wolfgang Kessler legte mit 2661 Kilometer die größte Einzelstrecke zurück. In den Sonderkategorien wurden unter anderem die Stadtverwaltung Germersheim (Ämter/Verwaltung), die Kita Bienennest (Kandel), die evangelische Kindertagesstätte Johann-Friedrich-Oberlin (Wörth) sowie für die Rubrik Unternehmen der Hagenbacher Betrieb Zweirad-Zimmermann ausgezeichnet. Die Verbandsgemeinde Hagenbach konnte sich in diesem Jahr sowohl in der Kategorie „Kilometer pro Kopf“ (13,04 Kilometer) als auch „Gesamtkilometer“ (141.119 Kilometer) den Sieg sichern.

„Der Stadtradeln-Wettbewerb unterstreicht die Bedeutung des Radfahrens für den Klimaschutz. Jeder geradelte Kilometer trägt zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen bei. Diese Initiative fördert nicht nur die Gesundheit der Bürger, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, so Landrat Fritz Brechtel und die für das Thema Klimaschutz zuständige Beigeordnete Jutta Wegmann. Im Verkehrssektor, der für rund 22 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich ist, kann das Fahrrad eine entscheidende Rolle bei der Emissionsreduzierung spielen.

Widrige Wetterbedingungen

Der Landkreis Germersheim konnte mit seinem Ergebnis zwar die Leistung von 2022 übertreffen, aufgrund der widrigen Wetterbedingungen jedoch nicht die Ergebnisse von 2023. Im landesweiten Ranking liegt der Landkreis derzeit allerdings noch auf dem ersten Platz.

Die Veranstaltung wurde, wie bereits in den vergangenen Jahren, durch eine großzügige Spende der Sparkasse Südpfalz ermöglicht.