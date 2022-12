Die Stadt Kandel lädt zusammen mit der katholischen, protestantischen, evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde und der evangelischen Christusgemeinde sowie dem Beirat für Migration und Integration (BMI) zu einem gemeinsamen Friedenszeichen ein. Es steht gegen den Krieg in der Ukraine, Europa und der Welt und findet am Mittwoch, 21. Dezember, von 17 bis zirka 18 Uhr, auf dem Plätzel in Kandel statt. Die Veranstaltung beinhaltet neben Musik von Bezirkskantor Wolfgang Heilmann ein Gebet, eine Lesung und eine Geschichte. Zum Abschluss gibt es Gesang auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch. Es werden Friedenskerzen verteilt, der BMI gibt Friedenspostkarten aus. „Auch wenn mit der verlorenen Friedenslinde das Kandler Friedenszeichen nur noch als Ast vor der Musikbühne des Christkindlmarktes und dieser Veranstaltung liegt, so ist das Plätzel als das Herz von Kandel ein geeigneter Ort für ein Kandler Friedenszeichen“, so Stadtbürgermeister und Schirmherr Michael Niedermeier.