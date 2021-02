Die Corona-Pandemie zwingt auch den TSV Kandel zur Verschiebung seiner Mitgliederversammlung 2021, bei der auch Neuwahlen angestanden hätten. Beiträge werden später erhoben.

Von Fritz Hock

„Unsere Satzung sieht vor, dass die ordentliche Mitgliederversammlung in Jahren mit ungerader Endzahl im ersten Quartal des Jahres stattfindet“, erklärt der TSV-Vorsitzende Josef Vollmer. Der Turn- und Sportrat des TSV Kandel sei jedoch zum Ergebnis gekommen, dass es vor allem für den Schutz der Mitglieder entscheidend darauf ankommt, diese keinen unnötigen Risiken auszusetzen. Deshalb müsse die Jahreshauptversammlung verschoben werden. Einen neuen Termin werde man rechtzeitig bekanntgeben.

Normalerweise werden die Mitgliedsbeiträge ebenso im ersten Quartal eingezogen. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage verschiebt der TSV den Einzug jedoch auf den 1. Juni. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht an eine konkrete Sportnutzung gebunden. Nach Angaben von Vollmer laufen die Kosten des TSV, etwa für die Geschäftsstelle, ja unvermindert weiter. Auch seien die Versicherungsbeiträge aufzubringen. Dennoch war man im Turn- und Sportrat einstimmig der Meinung, die besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie zu berücksichtigen und den Einzug des Jahresbeitrages zu verschieben.

Derzeit, so Vollmer finde der Trainingsbetrieb innerhalb der sechs Abteilungen (Turnen, Handball, Leichtathletik, Karate, Tischtennis sowie Prävention und Rehabilitation, kurz PuR genannt) im Moment in Teilen nur in virtueller Form statt. Man hoffe sehr, dass man spätestens im April wieder Präsenztraining anbieten könne, so Vollmer.