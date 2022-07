Der Turnerbund Jahn Zeiskam wurde vergangenes Jahr 125 Jahre alt. In seiner Geschichte überstand er zwei Weltkriege und brachte bekannte Fußballer hervor. Die Feier wird an diesem Wochenende nachgeholt.

Am 26. Juli 1896 trafen sich 65 Zeiskamer im Gasthaus „Zur Jägerlust“, dem heutigen katholischen „Schwesternhaus“ und gründeten den Turnerbund Jahn Zeiskam. Gleich in den ersten Jahren zeigten die Turner bei zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen ihr Können.

Unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg wurde der Verein durch den damaligen Vorsitzenden Jakob Heidenreich wieder ins Leben gerufen. Das Gründungsmitglied widmete nahezu 60 Jahre seines Lebens dem TB Jahn. Über 1300 Turner zeigten in den Folgejahren Erfolge bei großen Deutschen Turnfesten in Köln, Breslau und Stuttgart. 1936 bekam der Verein nach langem Warten seine eigene Sportanlage und gründete eine Handball- und eine Fußballmannschaft. Auch Leichtathleten fanden sich nun im Verein wieder. Das Turnen geriet, auch aufgrund des Fehlens einer Turnhalle, in den Hintergrund.

Neue Abteilungen und neuer Rasenplatz

Nachdem der Verein in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs durch die Siegermächte verboten wurde, entwickelte sich die Leichtathletikabteilung in den 1950er- und 60er-Jahren zu einer der stärksten in der Pfalz. 1975 bekam der eine Tischtennis- und eine Judoabteilung. Ein Jahr später kamen Handball und Volleyball dazu. Im selben Jahr vollendete der Verein unter Roland Humbert, der den Verein in insgesamt 30 Jahren so lange führte wie kein anderer und heute Ehrenmitglied ist, den Bau seines bis heute bestehenden Rasenplatzes in der Gewanne „Sauheide.“ 1986 folgte ein Tennenplatz, der Ende 2020 einem Kunstrasenplatz wich.

Heute ist der Verein vor allem für seine Fußball-Abteilung bekannt. Diese feierte 1990 mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Verbandsliga Südwest, der damals zweithöchsten Amateurklasse, seinen vielleicht größten sportlichen Erfolg. Die 1. Fußballmannschaft hielt sich 17 Jahre lang in der Verbandsliga. Nach dem Abstieg 2007, kehrte sie im Folgejahr wieder in diese zurück und spielt dort bis heute.

Bekannte Fußballer früher in Zeiskam

Doch auch die Leichtathletik war um die Jahrtausendwende noch präsent. 1999 lud der Verein, unterstützt durch die Vize-Europameisterin, WM-Dritte und zwischenzeitliche Hallenweltrekordhalterin Nicole Rieger vom ASV Landau, die internationale Stabhochsprung-Elite zum Meeting auf dem Sportgelände ein. Rieger, die heute Nicole Humbert heißt, ist beim TB Jahn als Übungsleiterin für die turnerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen tätig.

Die bekanntesten Fußballspieler des Vereins waren Klaus Sinn, der unter anderem 1983 als Cotrainer des SV Waldhof Mannheim in die Fußball-Bundesliga aufstieg, Michael Serr, der 1991 mit dem 1. FC Kaiserslautern Deutscher Meister wurde und Stefan Mees, der 1990 Teil der Bundesliga-Mannschaft des Karlsruher SC war und heute Cotrainer in Zeiskam ist.

Mit moderner Technik in die Zukunft

Aktuell will sich der Verein mit modernen Trainings- und Analysemethoden, wie einer spielaufzeichnenden Kamera, einem Leistungsdaten messenden GPS-Tracking und dem modernen Kunstrasen für die Zukunft aufstellen. Dafür sorgen vor allem der aktuelle Trainer Stefan Ronecker und der Vorsitzende Stefan Sinn.

Eigentlich wollte der TB Jahn Zeiskam sein 125-jähriges Jubiläum schon im vergangenen Jahr feiern. Dieses wurde coronabedingt um ein Jahr verschoben und findet nun an diesem Wochenende statt. Am Freitag lässt der Verein ab 18 Uhr seine Geschichte in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins Zeiskam in einer Zeitreise noch einmal aufleben. Zeitzeugen und Ehrenmitglieder berichten aus der Vergangenheit und zeigen Bilder. Die Turnkinder des Vereins zeigen dazu ihr Können. Einlass ist ab 17 Uhr, im Anschluss spielt eine Live-Band.

Tag des Fußballs und Spielfest

Am Samstag veranstaltet der TB Jahn auf seinem Sportgelände den Tag der Fußballspiele. Um 11 Uhr spielt die Kult-Elf, um 13.30 Uhr die zweite Mannschaft, um 16 Uhr die erste. In den Pausen zwischen den Spielen sorgen die Turner erneut für Unterhaltung. Am Abend legt ab 20 Uhr in der Reithalle DJ Uwe Dienes bei der JUBI Disco Night auf. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Am Sonntag wird um 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Sportplatz gehalten, ab 11 Uhr gibt es Frühschoppen. Von 12 bis 17 Uhr gibt es beim Sport- und Spielfest auf drei Plätzen unter anderem eine Spielecke mit Hüpfburg, Fußball-Schnuppertraining und verschiedene Sport- und Freizeitwettkämpfe. An allen drei Tagen gibt es unterschiedliche Speiseangebote

Info

Mehr über die 125-jährige Geschichte des TB Jahn Zeiskam gibt es im Jubiläumsmagazin des Vereins zu lesen.