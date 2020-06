Die Sparkasse Germersheim-Kandel hat anlässlich der Corona-Pandemie die Aktion „Gemeinsam hilft!“ gestartet: Sie stellt einen Spendentopf von 25.000 Euro für die Vereine im Landkreis Germersheim zur Verfügung, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einnahmeausfälle haben. Unter dem Motto „Gemeinsam hilft!“ können gemeinnützige Vereine aus der Region vom 8. bis 30. Juni im Internet ein Projekt einreichen. Alle Freunde und Förderer der Vereine können vom 8. Juni bis 20. Juli online für ihre(n) Verein(e) abstimmen und so unterstützen. Je mehr Stimmen ein Verein erhält, desto besser wird seine Platzierung am Ende. Die 30 bestplatzierten Projekte werden mit insgesamt 25.000 Euro gefördert. Alle Vereine ab 50 Stimmen erhalten mindestens eine Spende von 250 Euro. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten finden wir es wichtig, das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Germersheim zu unterstützen und mit den Mitteln aus unserem Fördertopf möchten wir unseren Beitrag dazu leisten“, so Vorstandsvorsitzender Siegmar Müller.

