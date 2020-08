150 Vereine im Landkreis haben sich vom 8. Juni bis 20. Juli bei der Aktion „Gemeinsam hilft“ der Sparkasse Germersheim-Kandel beworben. Die meisten Stimmen, die per Online-Voting abgegeben wurden, erhielt der Turnverein 1930 Lustadt. Mit 918 Stimmen landete der TV auf dem ersten Platz und erhielt am Dienstag 2500 Euro. Acht weitere Lustadter Vereine waren erfolgreich: der Karnevalverein Lustavia (Platz 10), Freundeskreis Lustadt-Rosny-Sur-seine (21), Förderverein Feuerwehr (38), Tennisclub (51), FC 1975 Lustadt (113), die Lyra-Chöre (114), die Schützengesellschaft (120) und die Zwergenstube (127). Auch sie erhielten am Dienstag Schecks in Höhe von 250 bis 1000 Euro. Insgesamt hat die Sparkasse 55.000 Euro unter allen teilnehmenden Vereinen verteilt.

Übergeben wurde ebenfalls bereits die Spende in Höhe von 700 Euro an den TB Jahn Zeiskam, der mit 237 Stimmen auf Platz 17 gelandet war. Die Liste der Platzierten führen neben dem TV Lustadt der Reit- und Fahrverein Zeiskam (2000 Euro) und der Turn- und Sportverein Knittelsheim (1500 Euro) an.