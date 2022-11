Das Skandinavische Dorf startet am 12. November in die Wintersaison und ist dann für Besucher bis zum 26. Februar 2023 geöffnet. Das Skandidorf ist von Durlach nach Neureut umgezogen. In der Umzugsphase sind etwa 600 Tonnen an Material auf 34 Sattelzügen bewegt worden, wie die Organisatoren mitteilen. Es sein „ein Kraftakt, der sich über 15 Wochen mit über 4.000 Arbeitsstunden hinzog“ gewesen. Jetzt dreht sich im Skandidorf wieder alles ums Feiern und Genießen, dafür sorgen die Köche aus der Skandidorf Kochakademie mit einer neuen Speisekarte. In den Blockhaushütten gibt es nordische Gastlichkeit und badische Tradition unter einem Dach. Zudem wurde ein Glühweintreff vor dem Dorf neu geschaffen.

Auf dem kulinarischen Programm im Skandidorf stehen unter anderem ein „Skandinavisches Gold Buffet“ mit Elchgulasch, Feuerzangenbowle und Krabbenpuhlen. Für den 25. November ist eine Skandiparty mit Hütten-Gaudi angekündigt danach gibt es bis in den Februar hinein immer wieder unterschiedliche Musikevents in der temporär eingerichteten Erlebnisgastronomie. Seit dem Jahr 2006 macht das Dorf während der Winter-Saison Station unter anderem in Rastatt, Bad Herrenalb, Bretten und Karlsruhe. Infos unter www.skandidorf.de