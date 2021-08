Eine Polizeistreife hat am Mittwoch das Durchfahrtsverbot in der Straße „Am Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Innerhalb einer Stunde wurden dort sieben Autofahrer verwarnt. Bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet der Germersheimer Polizei wurden dann noch sechs Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Abschließend erfolgte eine Laser-Geschwindigkeitsmessung in der Straße „Am Unkenfunk“ in Germersheim. Dort waren laut Polizeibericht drei Autofahrer zu schnell unterwegs.