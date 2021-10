Mit der Bewachung des Spielplatzes der Bellheimer Grundschule soll ab den Herbstferien für sechs Monate ein Sicherheitsdienst beauftragt werden. Nach drei Monaten soll eine Zwischenbilanz gezogen werden, ob es etwas bringt und nach einem halben Jahr soll entschieden werden, wie man weiter verfährt. Das beschloss der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Beigeordneter Rüdiger John (ÖDP) hatte zuvor deutlich gemacht, dass der Wunsch seitens der Lehrer und der Schulleitung geäußert worden war, nachdem das Gelände in der Vergangenheit wiederholt unbefugt betreten worden und es zu Fällen von Vandalismus gekommen sei. Schulleiterin Isolde Vongerichten bestätigte das in der Ratssitzung. Darüber hinaus soll der Zugang zum Spielplatz durch Tore und einen Zaun beschränkt werden. Auf eine Videoüberwachung soll verzichtet werden.