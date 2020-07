Im Beisein des Landesvorsitzenden der Seniorenunion, Fred-Holger Ludwig, wurde am Montag eine Seniorenunion (SU) Germersheim gegründet. Die SU steht CDU-Mitgliedern und der Partei nahen Bürgern ab dem 60 Lebensjahr zur Mitgliedschaft und Mitwirkung offen. Als erster Vorsitzender des SU-Ortsverbands wurde Daniel Steinert (62) gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzender wurde Walter Beck gewählt und Horst Rieder zum Schriftführer. „Die Seniorenunion wird Interessensvertreter für die Anliegen der Senioren in der Kommunalpolitik in Germersheim sein“, erklärte Steinert und ergänzte: „Wir verstehen uns als konstruktiver Teil der CDU in Germersheim/Sondernheim“. Erster Gratulant war Bürgermeister Marcus Schaile (CDU), der sich als Versammlungsleiter zur Verfügung gestellt hatte.

