Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis ist an Covid-19 gestorben, teilt die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mit. Es ist der sechste Todesfall im Landkreis Germersheim seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Dabei handelt es sich laut Pressestelle um eine ältere Person, die längere Zeit intensivmedizinisch betreut wurde und nach einer Reise an dem Virus erkrankte.

Im Vergleich zum Vortag gibt es am Mittwoch (15 Uhr) zwei neue Corona-Neuinfektionen im Landkreis. Diese beiden neuen Fälle stehen laut Kreis-Pressestelle im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in einer Glaubensgemeinschaft Schwegenheim. Dennoch ist die Gesamtzahl der Fälle rückläufig: 26 Menschen waren am Mittwoch noch positiv auf das Virus getestet (Vortag: 36). Seit Ausbruch der Pandemie gibt es 199 bestätigte Corona-Fälle. 167 Personen sind wieder gesund, sechs Menschen sind verstorben.