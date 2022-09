Die zur Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) zählende Schwarz Produktion mit Sitz in Neckarsulm will das Papierwerk von Stora Enso im badischen Karlsruhe Maxau kaufen. Das bestätigten beide Firmen auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das Werk mit seinen rund 440 Mitarbeitern soll fortgeführt, die Arbeitsplätze erhalten werden. Darüber hinaus will Schwarz Produktion investieren. Nach Unternehmensangaben stellen in den Unternehmen von Schwarz Produktion über 4500 Mitarbeiter Lebensmittel sowie Verpackungen und Materialien für die Handelsunternehmen Lidl und Kaufland her. Neben Mineralwasser und Erfrischungsgetränken werden in den Unternehmen von Schwarz Produktion auch Schokolade, Trockenfrüchte, Backwaren, Kaffee sowie Speiseeis hergestellt. Eines der Unternehmen ist MEG, das bei Wörth Wasser für Lidl und Kaufland fördert und abfüllt. Zu ihm zählen nach Unternehmensangaben auch drei Kunststoff- und Recyclingwerke. Bereits im Frühjahr war der geplante Verkauf von vier der fünf Stora-Enso-Papierwerke bekannt geworden. Laut Stora Enso ist laut Mitteilung von Donnerstag nun auch das Werk im schwedischen Nymölla an den weltweit tätigen US-amerikanischen Papierhersteller Sylvamo verkauft worden.