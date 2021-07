Schuh-Hanss (Herxheim) eröffnet Anfang August eine Filiale in Wörth. Schuh-Hanss wird die mittlerweile geschlossene Filiale von Mühlenz in der Hagenbacher Straße übernehmen, so Inhaber Oliver Laschewski. Angeboten werden sollen Damen-, Herren- und Kinderschuhe. Der Schwerpunkt liege auf Schuhen für lose Einlagen. „Das geht stark über die Beratung“, so Laschewski: „Wir arbeiten auch eng mit Orthopädie- und Sanitätshäusern zusammen.“