Am Wochenende muss am Bahnhof nun weniger von einer Bahn zur Nächsten gerannt werden. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und die Deutsche Bahn haben in Zusammenarbeit Umstiege ohne stressige Bahnsteigwechsel ermöglicht. Von nun an kommt am Wochenende die Stadtbahn S51 am Germersheimer Bahnhof an Gleis 3 und die S3/S4 an Gleis 2 an. Durch den kurzen Weg zwischen diesen Gleisen und einer fünfminütigen Umstiegszeit werden kleine Verspätungen bei der Ankunft der Bahnen in Germersheim unbedeutend, informierte die Stadtverwaltung. Teilweise könnten diese Verbesserungen auch unter der Woche umgesetzt werden, wenn zum Beispiel vormittags keine S52-Eilzüge verkehren. Zudem hält der Regionalexpress RE4 wochenends generell an Gleis 2, wodurch ebenfalls ein barrierefreies Umsteigen möglich werde. Der Umstieg von der S-Bahn aus Ludwigshafen, Ankunft 6.45 Uhr, auf die S51, Abfahrt 6.50 Uhr, habe noch nicht komfortabler eingerichtet werden können. Außerdem weist die Stadtverwaltung nochmals auf die umsteigefreien S-Bahnverbindungen am Wochenende hin. Mit der S3 geht es von Mannheim Hauptbahnhof über Germersheim nach Karlsruhe Hauptbahnhof und umgekehrt. Diese Fahrplanänderungen seien bereits eine Grundsatzarbeit für den Fahrplan 2024, wenn die umsteigefreien S3-Bahnen anstatt der S51-Eilzüge eingeführt werden sollen. Desweiteren wird die neue VRN-App „myVRN-App“ empfohlen, da bei dieser die aktuellste Datenqualität, insbesondere bei Reiseketten mit Bus und Bahn vorliege.