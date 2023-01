Über eine körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn 52 auf Höhe des Bahnhofs Jockgrim wurde die Bundespolizei am Freitag, 30. Dezember, gegen 19.30 Uhr informiert. Ein bislang unbekannter Mann hatte zwei Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Dem 16-Jährigen wurde hierbei die Nase gebrochen und der 15-Jährige erlitt Schwellungen an Augen und Wangen. Wie die Polizei nun mitteilte, wurden sie von dem Täter mehrfach beleidigt und bedroht. Beim Halt der S-Bahn in Jockgrim flüchtete der Täter vor dem Eintreffen der Polizeistreife. Laut Beschreibung handelt es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 40- bis 50-jährigen Mann mit grauem Bart, der mit einem grauen Oberteil bekleidet war. Beide Geschädigte mussten ärztlich versorgt werden. Eine im Zug befindliche Zeugin teilte laut Polizeibericht einem der Geschädigten mit, dass sie den Täter kenne. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau nicht mehr da und konnte folglich nicht befragt werden. Diese Zeugin und andere Personen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden, Telefon 0631 34073-0, E-Mail: bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de.