Etwa 1000 Mitarbeiter des Daimler Lkw-Werkes in Wörth beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Freitagmittag am Warnstreik der IG Metall zu den parallel laufenden Tarifverhandlungen in Mainz. Dort verhandelt unter anderen der Wörther Betriebsratsvorsitzende Thomas Zwick für die IG Metall. „Die Kollegen haben eine Menschenkette gebildet, Masken getragen und Abstand gehalten“, berichtete Ralf Köhler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neustadt. Er sprach von einer insgesamt schwierigen Tarifrunde. „Die Kollegen spüren das. Deshalb zeigt man sich auf der Straße.“ Mit dem Streik sei auch die Schicht früher beendet worden, so Köhler.