Bei einem Schüler-Klimagipfel informieren sich Schüler der weiterführenden Schulen im Landkreis über Klimawandel, Klimaerwärmung und was man dagegen tun kann. Diese Art von Veranstaltung ist in Rheinland-Pfalz bisher einzigartig.

Bis zu 800 Schülerinnen und Schüler fasst die Festhalle in Wörth, in der der erste Schüler-Klimagipfel in Rheinland-Pfalz veranstaltet wird. Doch sind auch Live-Streams in Klassensäle oder Aulen der Schulen geplant, sagt Christoph Buttweiler. Der Erste Beigeordnete des Landkreises und Schuldezernent hatte die Idee eines solchen Schülergipfels mitgebracht.

Und das Programm der Konferenz am Dienstag, 18. April, kann sich sehen lassen: Mit „Grüße aus dem Eis“ gibt es ein Live-Interview aus der Antarktis mit Peter Frölich, dem Leiter der Überwinterungsexpedition der Neumayer Station III. Dem Klimawandel auf der Südhalbkugel steht er vor Ort gegenüber, indem es ebenfalls eine Live-Schalte zu Förster Ansgar Vogelsang und Johanna Kranz vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen RLP in den Auwald gibt. Grundlagen gibt es von Klimaforscher Peter Lemke (Alfred-Wegener-Institut). Mit „Green Picture“ zeigen Schülerinnen und Schüler selbst erarbeitete Smartphone-Clips zum Thema. Welche Berufe unterstützen die Arbeit gegen den Klimawandel? Die Antwort liefert ein Talk von Schülerinnen und Schülern mit Personalchefs und Azubis über „Green Jobs“ in klimaschützenden Unternehmen. Insgesamt 13 Punkte umfasst das Konferenz-Programm.

Vier Gymnasiastinnen moderieren Schülergipfel

Jutta Wegmann, Kreisbeigeordnete für das Thema Klimaschutz, sagt, dass ihre Generation Fehler gemacht habe, die zum Klimawandel geführt hätten. Gemeinsam müsse man nun handeln. Sie sei „gespannt, welche Forderungen die Schüler stellen“. Lea Schanne, Annika Przygode, Jennifer Mühl und Teresa Rüsenberg (alle Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums Germersheim) werden den Schülergipfel moderieren, den Kreis-Klimaschutzmanagerin Annika Weiss mit der Agentur getPeople, die den Schülergipfel in Paderborn ausrichtete, organisieren.

Weiss appellierte an die Schüler, an der Veranstaltung in Wörth teilzunehmen. Jennifer Mühl sagt, dass es Mitschüler gebe, die davon ausgingen, gegen den Klimawandel könne man nichts tun. „Jeder kann was tun und das sollten wir auch“, ist die Schülerin überzeugt, die sich auf den Vortrag aus dem Auwald freut. Annika Przygode freut sich auf das Interview mit Buchautor Toralf Staud (Deutschland 2050). Lea Schanne und Teresa Rüsenberg sind auf den Vortrag des Umweltpsychologen Gerhard Reese zu Verhaltensveränderungen gespannt.