Der Termin steht noch nicht fest, der Ort schon: Der erste Klimagipfel für Schüler soll im nächsten Jahr in der Festhalle in Wörth stattfinden. Der Kreisausschuss hat den Plänen zugestimmt. Geplant sind Vorträge und Workshops. Die Mini-Messe soll eine Plattform für konstruktiven Meinungsaustausch bieten. „Viele Schülerinnen und Schüler engagieren sich in Sachen Klimaschutz und es war der Wunsch der Schulen, sich hier weiter zu vernetzen“, sagt der Schuldezernent Christoph Buttweiler.