Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

GGD – eine neue Partei im Rheinland-Pfälzischen Landtag? Falsch! Es handelt sich um ein Projekt des Germersheimer Goethe-Gymnasiums unter dem Namen Goethe Goes Digital. Für das parlamentarische Rollenspiel „Schüler-Landtag“ bildete die Klasse 10a eine Fraktion, die als Antrag die Erlaubnis zur Weiterverwendung des als bewährt erlebten Microsoft-Programms Teams in die politische Debatte einbringen wollte. Nun war es so weit.

In der „Plenarsitzung“, in der zwei weitere Schulen ihre Anträge einbrachten, fungierte Lisa Hoffmann als Fraktionsvorsitzende und Angelika Bopp als Landtagspräsidentin.