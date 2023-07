Ein Schüler des Europa-Gymnasiums wurde bei einem Boxkampf mit einem Mitschüler verletzt. Die Schlägerei ereignete sich am Dienstagmorgen. Wie Schulleiter Holger Hauptmann auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, haben sich die beiden Schüler in der Pause zu einem Wettkampf mit Boxhandschuhen in der Jungentoilette getroffen. Einer der beiden Kontrahenten sei dabei zu Boden gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen. Er wurde dabei verletzt und musste nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Informationen des Schulleiters sei inzwischen auf dem Weg der Genesung. Die genauen Umstände des Boxkampfes sind der Polizei zufolge derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. „An der Schule haben wir die Aufarbeitung des Vorfalls auch noch nicht abgeschlossen“, antwortete Hauptmann auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für die Schüler beziehungsweise die Schule.