Seit Freitag, 5. Juli, steht den Kundinnen und Kunden der Sparkasse in der Rülzheimer Straße 1 in Rheinzabern wieder ein Selbstbedienungspavillon zur Bargeldabhebung zur Verfügung. Das teilte am Freitag die Sparkasse Südpfalz mit. Alle bisherigen Serviceleistungen und Beratungen können demnach weiterhin in der Geschäftsstelle in der Hauptstraße 20 ausgeführt und nachgefragt werden. Zwischenzeitlich gingen die Arbeiten für die neue Geschäftsstelle in der Rülzheimer Straße 1 weiter. Dort entsteht laut Sparkasse die neue barrierefreie Zweigstelle.