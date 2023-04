Dass die Friedhofshalle in Maximiliansau dringend saniert werden muss, ist seit Jahren bekannt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Wörth wurde die Planung mehrfach verschoben. Nun erhöht der Ortsbeirat den Druck.

„Knapp 60 Jahre nach Errichtung ist die grundlegende Erneuerung des Gebäudes nicht mehr aufzuschieben“, sagte David Dickemann, der den Antrag der SPD-Fraktion präsentierte. Die Friedhofshalle war vor Jahren von der Stadt notdürftig repariert worden. Im Jahr 2017 war eine Machbarkeitsstudie zum Um- beziehungsweise Neubau erstellt worden.

Dickemann erinnerte daran, dass der Ortsbeirat angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt mehrfach einer Verschiebung des Vorhabens zugestimmt habe. Doch zwischenzeitlich seien zu den in der Studie aufgeführten Mängel an der Bausubstanz weitere Schäden hinzugekommen, etwa undichte Stellen im Dach. „Jeder weitere Aufschub führt zu weiteren Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, zu mehr Arbeitsaufwand in der Verwaltung und weitere Unzufriedenheit in der Bevölkerung“, betonte Dickemann.

Im Doppelhaushalt der Stadt sind in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung der Friedhofshalle vorgesehen. „Das Geld ist also da, es muss nur abgerufen werden“, sagte Dickemann. Im Ortsbeirat war man sich einig, „dass endlich etwas passieren muss“. Der SPD-Antrag wurde einstimmig angenommen. Es wurde auch daran erinnert, dass bereist im Februar 2020 ein Begleitkreis zur weiteren Planung der Friedhofshalle eingerichtet wurde. Dieser warte nur darauf, die Arbeit aufzunehmen. Weiter wird die Stadtverwaltung darum gebeten, dem Ortsbeirat einen Zeitplan für die konkrete Vorgehensweise und die Vergabe der Planleistungen mitzuteilen.