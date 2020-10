An den Asklepios-Kliniken in Germersheim und Kandel gibt es zunächst keine neuen Einschränkungen für Besucher: „Wir halten vorerst an der 1-1-1-Regelung fest“, sagt Geschäftsführer Frank Lambert. Das bedeutet: Pro Patient darf pro Tag ein Besucher kommen und maximal eine Stunde bleiben. „Bisher ist nicht feststellbar, dass so Infektionsherde in Kliniken entstanden sind“, sagt Lambert. Allerdings werde man die Entwicklung beobachten.

Am Standort Kandel stehen 17 Intensivbetten zur Verfügung, in Germersheim 12. Derzeit (Stand Donnerstag) werden sechs Patienten stationär wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, einer von ihnen muss beatmet werden.