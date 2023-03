Katrin Rehak-Nitsche (Wörth) ist für zwei Jahre zur neuen Vorsitzenden des Landesverbands Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband (dbv) gewählt worden. Die Landtagsabgeordnete (SPD) sagte, dass sie allen Menschen Zugang zu Wissen zu ermöglichen, die Vielfältigkeit von Bibliotheken fördern und sie besser vernetzen will. In ihrer neuen Funktion wird Rehak-Nitsche an der Kulturentwicklungsplanung und dem Bibliotheksentwicklungsplan mitwirken. Ebenso will sie sich für eine bessere Positionierung der Bibliotheken als unverzichtbare Bildungspartner, Treffpunkte und kulturelle Orte in den Kommunen einsetzen.