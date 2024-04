Ein Feuerwehreinsatz hatte am späten Montagabend Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und der Südpfalz. Der Einsatz fand im Breich des Haltepunktes Karlsruhe West statt. Laut Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn wurde die Regionalbahn und der Regionalexpress zwischen Wörth und Karlsruhe in beiden Richtungen durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Nach Informationen der RHEINPFALZ fuhr jedoch der Bus in Richtung Wörth kurz nach 21.30 Uhr nicht. Kurz vor 22 Uhr wurde am Hauptbahnhof per Durchsage infomiert, dass der Schienenverkehr auf der Strecke wieder aufgenommen wurde.