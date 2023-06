180 Einsatzkräfte waren am frühen Mittwochabend in Kandel vor Ort, um ein Feuer am östlichen Ortsrand einzudämmen. Dort stand eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle von zirka 1200 Quadratmetern in Flammen. In direkter Nachbarschaft stand ein noch unversehrtes Wohnhaus. Dieses Gebäude wurde von der Feuerwehr erfolgreich vor Flammen und Hitzestrahlung geschützt.

Die Lagerhalle wurde jedoch völlig zerstört, das Dach stürzte im Brandverlauf teilweise ein. In der Halle fielen eine Lauchwaschmaschine, Kisten und Material für Verpackung und Transport von Gemüse sowie landwirtschaftliche Geräte und Gabelstapler den Flammen zum Opfer, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde über die Katastrophenschutz-App Katwarn eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben, verbunden mit der Aufforderung, Fenster und Türen zu schließen. Nachdem von einem Messfahrzeug der Feuerwehr Wörth in der Umgebung die Schadstoffkonzentration gemessen worden war, konnte die Warnung wieder aufgehoben werden.

Zahlreiche Schaulustige befanden sich in der Umgebung der Einsatzstelle. Diese behinderten den Einsatz laut Feuerwehr Kandel jedoch nicht. Die Polizei sperrte den Kreisverkehr nahe der ARAL-Tankstelle, um die Zufahrtswege für die Feuerwehr frei zu halten. Die Feuerwehr der Stadt Kandel war mit elf Fahrzeugen, die Feuerwehren der Ortsgemeinden der VG Kandel mit 14 Fahrzeugen, die Feuerwehr Wörth mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Während des Einsatzes an der Lagerhalle in Kandel kam es zu zwei Paralleleinsätzen in Steinweiler. Gemeldet wurde ein Einsatz „Rauch aus Gebäude“, der von der Feuerwehr Rohrbach der Verbandsgemeinde Herxheim übernommen wurde. Damit noch nicht genug wurde ein Pkw-Vollbrand gemeldet. Dieser konnte von den Wehren Winden, Kandel und Wörth gelöscht werden.