Bürger für außergewöhnliche Leistungen zu ehren, ist beim Neujahrsempfang guter Brauch. 2021 ist der wegen der Pandemie ausgefallen – und 2022 hat er nur virtuell stattgefunden, um das neue Kätzel zu küren. Folge: Geplante Ehrungen konnten nicht stattfinden. Am Sonntag, 12. Juni, will die Gemeinde diese vormittags im oder am Gemeindehaus nachholen. Laut Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) erhält ein Bürger das Ehrenpräsent der Gemeinde – und drei Bürger werden für besondere Verdienste ausgezeichnet. Vorbereitet wird seinen Angaben zufolge auch das Flammkuchenfest am Samstag, 25. Juni. Bevor die Kommune über den Seniorennachmittag und die Kerwe entscheidet, will sie den Verlauf der Pandemie abwarten. Klar ist dagegen jetzt schon, dass es dieses Jahr kein Treffen mit der ungarischen Partnergemeinde Bösárkány geben wird.