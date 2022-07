14 Verstöße innerhalb einer Stunde. Am Montagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr wurden in Knittelsheim sowie Germersheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf der Knittelsheimer Hauptstraße, wo 30 km/h erlaubt sind, wurden bei 58 kontrollierten Fahrzeugen fünf Verstöße festgestellt, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 47 km/h, teilt die Polizei mit . In Germersheim wurden neun Verstöße registriert.