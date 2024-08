Kommende Woche, von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, findet auf dem Gelände des Schützenvereins 1960 das 39. Internationale Vorderlader- und Westerntreffen statt. Die Bevölkerung und alle Country- und Westernfreunde sind eingeladen bei Pulverdampf und Kanonenschüssen den Wilden Westen kennen zu lernen. Neben einem Besuch im Saloon, kann das Wettkampfschießen mit historischen Vorderlader- und Westernwaffen besichtigt werden. Freitags beginnt der Festbetrieb um 18 Uhr. Zeitgleich findet der „Ehrenabend des Sportschützenkreis Germersheim“ mit Ehrungen und Auszeichnung statt. Samstags beginnt der Festbetrieb um 11 Uhr (Schießbetrieb von 14 bis 19 Uhr). Am Abend sorgt die Country Band „Country Kings“ für gute Stimmung. Die Line Dance Gruppe „Just 4 Kicks“ aus Wörth und der Wörther „Heimatverein“ werden mit Western-Tanzvorführungen für Unterhaltung sorgen. Feuerwasser und andere Getränke, werden im Saloon ausgeschenkt. Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 10 Uhr (der Schießbetrieb ist von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet). Die Siegerehrungen finden gegen 16 Uhr statt. An allen drei Tagen für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Weitere Informationen zur Ausschreibung, Disziplinen, Start- und Scheibengebühren unter www.sv-woerth.com.