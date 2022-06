Der Prozessauftakt gegen den Herxheimer, der in Kandel Feuer in der Klinik gelegt und in Bad Bergzabern das Auto eines Arztes angezündet haben soll, ist am Donnerstagmorgen abgesagt worden. Der Angeklagte hatte sich krank gemeldet. Nun soll der Prozess am Montag, 4. Juli, 9 Uhr, vor der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Landau beginnen.