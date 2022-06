Schlecht begann der Tag für einen 39 Jahre alten Germersheimer, der sich schon um 12 Uhr in der Zelle der Polizei wiederfand. Das passierte laut Polizei so: Zunächst kletterte der leicht alkoholisierte Mann lauthals in der Geschwister-Scholl-Straße über mehrere Balkone. Polizisten brachten ihn daraufhin nach Hause und ermahnten ihn, ruhig zu sein. Der nächste Einsatz ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Etwa 15 Minuten später sei der Mann negativ in einer Tankstelle in der Innenstadt aufgefallen. Polizeibeamte forderten ihn auf, die Tankstelle zu verlassen. Da er sich jedoch gewehrt habe, habe die Polizei einen Taser einsetzen müssen. Den restlichen Tag verbrachte der Mann in der Gewahrsamszelle. Es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.