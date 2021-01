Am Donnerstag sind gleich mehrere Verkehrssünder bei Polizeikontrollen erwischt worden. Laut Angaben der Beamten wurden insgesamt zwei Laserkontrollen durchgeführt. Am Vormittag sei die Hauptstraße in Knittelsheim überwacht worden, wo insgesamt 14 Autofahrer zu schnell unterwegs waren. Nachmittags sei dann der Verkehr in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim ins Visier genommen worden. Dort wurden laut Polizei insgesamt 13 Autofahrer zu schnell gemessen. In Rülzheim wurde ein 21-jähriger Autofahrer kontrolliert, der scheinbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Ein Urintest habe den Verdacht bestätigt. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.