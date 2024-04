Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr am Montag gegen 16.10 Uhr auf der Oberen Hauptstraße in Lustadt und wollte in die Angelstraße abbiegen. Weil ein Kind unvermittelt die Fahrbahn überquerte, musste er bremsen. Der hinter ihm fahrende 26-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw auf.

Das Kind habe sich danach mit seinem Fahrrad vom Unfallort entfernt, so der 64-Jährige. Es soll in Begleitung eines Jugendlichen gewesen sein. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.