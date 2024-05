Auf den Dauerregen am Freitag hätten die Gimmeldinger gerne verzichtet. So mussten sie für die Eröffnung des Loblocher Weinzehnts umplanen und in die Halle des Weinguts Ferckel ausweichen. Trotzdem blieben die Verantwortlichen für die Festtage zuversichtlich.

Normalerweise treffen sich die Gimmeldinger und ihre Gäste zur Eröffnung des Weinzehnts auf dem Rasen vor der Nikolauskapelle freitags um 18 Uhr, um sich mit einem kleinen Theaterstück der Loblocher Schauspielgruppe auf das Weinfest einzustimmen. Doch bei Dauerregen war die traditionelle Freiluft-Eröffnung nicht möglich. Daher der Umzug in die Halle, die am Freitagabend vollbesetzt war. Bei der Eröffnung traten auch Mandelblütenexpress und Gesangverein auf. Ortsvorsteherin Claudia Albrecht blickte für den weiteren Festverlauf zuversichtlich in den Himmel: „Die Ausschankstellen sind alle überdacht, da werden die Leute trotzdem kommen, und am Samstag ist es ja schon besser gemeldet.“ Albrecht erinnerte an den Ursprung des Fests: „1798 wurde der Zehnt, die Natursteuer an den Kurfürsten, abgeschafft. Das feiern wir in jedem Jahr.“ Für sie sei die Festeröffnung die letzte Amtshandlung als erste weibliche Ortsvorsteherin Gimmeldingens: „Ein schöner Abschluss.“ Gefeiert wird bis Dienstagabend, es gibt sieben Ausschankstellen.