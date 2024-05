„Es regnet unnachgiebig“, sagte Kätha Bremberger, die Pressesprecherin des Zeiskamer Reit- und Fahrvereins am Freitagabend. Aber dessen Pfingstturnier werde auch am Samstag weitergehen. Das Springen laufe. „Der Boden ist sehr saugfähig.“ Das Fahren mit den Kutschen sei schwierig, da der Boden tief und matschig sei. „Aber es geht.“ Allerdings sei der Kurs leicht verändert worden, damit die Kurven nicht so eng sind. „Für die Pferde ist es schwierig“, so Bremberger. „Aber es geht nicht anders.“ Bereits am frühen Morgen habe man mit Traktoren Lastwagen aus dem Matsch gezogen, nachdem es die ganze Nacht geregnet hatte.