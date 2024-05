Wegen des Dauerregens war die Ludwigshafener Feuerwehr am Freitagnachmittag bei knapp zehn Einsätzen gefordert. Darunter waren Wassereintritte in den Untergeschossen von mehreren Gebäuden des städtischen Klinikums. Die Feuerwehr unterstütze die Mitarbeiter des Krankenhauses bei der Beseitigung. In einer Fußgängerunterführung im Bereich der Industriestraße konnte wegen eines verstopften Ablaufs das Wasser nicht abfließen. Die Feuerwehr reinigte den Siphon. Es gab auch Wassereintritte durch eine Terrassentür in einer Wohnung und auch Wasser in einigen Kellern von Wohnhäusern. Bei den meisten Einsätzen musste die Feuerwehr nicht tätig werden, da sich die Eigentümer selbst helfen konnten. „Wir sind im Großen und Ganzen mit einem blauen Auge davon gekommen“, bilanzierte ein Feuerwehrsprecher gegen 19.45 Uhr. Für die Abend- und Nachtstunden erwartete er weitere Einsätze.