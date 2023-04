Wieder mehr Straftaten registrierten die Polizeiinspektionen in Germersheim und Wörth im vergangenen Jahr in ihren Bezirken. 7240 Straftaten wurden in den Inspektionen angezeigt – ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 452 Taten.

Im nördlichen Landkreis wurden 4242 Straftaten gemeldet (+285) im südlichen Kreis 2998 (+167). Beide Polizeidienststellen weisen darauf hin, dass es sich hierbei nur um gemeldete und bekannt gewordene Straftaten handelt. Die Zahl der Taten an sich liegt höher, weil unter anderem Staatsschutzdelikte oder bei der Staatsanwaltschaft in Landau angezeigte Taten nicht in die Statistiken einfließen.

Die Aufklärungsquote ist bei beiden Dienststellen leicht rückläufig und liegt bei über 63 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt bei 64,5 Prozent und war ebenfalls rückläufig. Die Deliktgruppe Diebstähle mit 25,7 Prozent macht im Bereich der PI Germersheim den Großteil der Straftaten aus, im Bereich der PI Wörth sind es 24,1 Prozent. Auf Platz zwei der Straftaten landen im Norden sonstige Straftatbestände (24,1 Prozent) wie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung oder Widerstand gegen Polizistinnen und Polizisten. Diese sonstigen Taten sind im Süden sogar auf Platz eins aller Straftaten mit 26,8 Prozent.

Leider sind beide Statistiken nicht einheitlich, weil die Inspektionen jeweils eigene Schwerpunkte setzen. Interessant ist, dass Wörth im Vergleich zum Vorjahr mit rund 3,2 Millionen Euro fast die doppelte Schadenssumme aus den registrierten Straftaten erreicht. Dies dürfte aus Sicht der Wörther Polizisten aufgrund der Zunahme von Wohnungseinbrüchen, dem Diebstahl hochwertiger Fahrräder, aber auch der Brandstiftungen geschuldet sein. 2019 lag die Schadenssumme mit 3,5 Millionen Euro sogar noch etwas höher, wobei es die geringste Zahl an Straftaten der zurückliegenden fünf Jahre gab.