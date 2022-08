Am Freitagvormittag kontrollierte die Polizei nach Bürgerbeschwerden an mehreren Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. In der Hauptstraße in Knittelsheim wurden laut Polizeibericht rund 50 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern waren neun Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Schnellste war mit Tempo 51 unterwegs. Bei einer Laserkontrolle in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim waren sechs Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit bei erlaubten 30 Stundenkilometern betrug hier 49. Bei der Überprüfung des Durchfahrtsverbots in der Poststraße in Lustadt konnten ebenso wie bei einer Laserkontrolle in der Bahnhofstraße am Montag keine Verstöße festgestellt werden.