Kurz vor 11 Uhr am Samstag verursachte nach Polizeiangaben der Fahrer eines grauen Kleinwagens einen Verkehrsunfall und flüchtete. Das graue Auto touchierte in der Rheinstraße auf Höhe des Frisörgeschäftes einen roten Nissan und fuhr davon. Auf dem nicht näher bezifferten Schaden bleibt der Besitzer des Nissan, der den Unfall bei der Polizei anzeigte, vorerst sitzen. Und das kommt immer wieder vor. Nach Angaben der Unfallstatistiken der Polizeiinspektionen im Landkreis gab es 2019 997 Unfälle, bei denen die Verursacher geflüchtet waren. Doch ein großer Teil wurde ermittelt – 417 Fluchten wurden aufgeklärt (über 41 Prozent). Hinweise hinsichtlich des grauen Wagens an die Polizei Wörth unter Telefon 07271-92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.