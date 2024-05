Landratskandidat Martin Brandl (CDU) ist in Podcasts zu hören. Unterstützt von Sarah Eid, Moderatorin, Social-Media-Expertin und Weinprinzessin der Südlichen Weinstraße, spricht er mit Gästen aus dem Landkreis Germersheim. In zunächst fünf Folgen geht es um kommunale Themen und Herausforderungen, um Zukunftsthemen für den Kreis Germersheim. Am 25. April erschien schon die dritte Folge des Podcasts. Am 9. und 23. Mai folgen die letzten beiden Folgen. Der Podcast ist überall erhältlich, wo es Podcasts gibt.