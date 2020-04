„Mit dem Bau der Ortsumgehung sollen die Gemeinden Ottersheim und Knittelsheim vom Durchgangsverkehr entlastet werden.“ Das teilte SGD Süd-Präsident Hannes Kopf am Mittwoch mit. Deshalb habe die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) eine vereinfachte raumordnerische Prüfung zum geplanten Bau eingeleitet. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer plant diese Ortsumgehung Ottersheim und Knittelsheim. Gleichzeitig soll die derzeit im Bau befindliche Südumgehung Bellheim ergänzt und fortgeführt werden. Die SGD Süd hat neben dem Verband Region Rhein–Neckar, den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße, den Verbandsgemeinden Bellheim und Offenbach an der Queich mit ihren Ortsgemeinden auch acht Fachbehörden, Institutionen und Verbände um Stellungnahme zu diesem Vorhaben gebeten. Diese können bis Ende Mai 2020 ihre Stellungnahme abgeben. Bis zu diesem Termin haben auch die Bürger die Möglichkeit, sich zu dem Vorhaben zu äußern. Die Antragsunterlagen dazu sind auf der Internetseite der SGD Süd veröffentlicht: https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/detail/news/News/detail/ottersheim-knittelsheim-raumordnerische-pruefung-ueber-die-ortsumgehung-l-509/