Die Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim und die Pflegefachschule der Berufsbildenden Schule Germersheim-Wörth (BBS) kooperieren mit einer Pflegeschule in Kooki (Uganda). Ein Freundschaftsvertrag wurde unterzeichnet.

Durch das Abkommen arbeiten die Schulen künftig eng zusammen. So sollen zum Beispiel Mittel für die Schule in Uganda eingeworben werden. Mittelfristig sind auch Auslandspraktika für Auszubildende und Lehrkräfte anvisiert. Die Vereinbarung hat zum Ziel, sich über die Bedingungen der Pflegeberufe und -ausbildung am jeweiligen Standort via E-Mail und Online-Meetings auszutauschen.

Die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Uganda werden dabei in die Kommunikation einbezogen. Durch ähnliche Aufgabenstellungen soll Verständnis für die jeweils andere Seite aufgebaut und damit die sozialen und interkulturellen Kompetenzen gestärkt werden. Die BBS wird über Benefizveranstaltungen Mittel zur finanziellen Unterstützung der Pflegeschule in Kooki einwerben.

Einen Tag der Freude nannte der Executive Director der Pflegeschule Kooki, Father Dr. Rogers Biriija, den Tag der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags. Der Bau der Pflegeschule, der inmitten der Corona-Pandemie 2020 begonnen wurde, ist mittlerweile fast fertiggestellt. Finanziert wurde der Aufbau unter anderem durch Spenden der Pfarrgemeinde Mariä Heimsuchung (Neupotz, Rheinzabern, Jockgrim, Hatzenbühl), der Studentenverbindung Winfridia Münster, dem Lions Club Ansberg, der Kirchengemeinde St. Johannes in Altenberge und dem Verein „Together – Hilfe für Uganda“.