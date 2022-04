Melanie Dietrich ist neue Pfarrerin in Bellheim und Knittelsheim. Am Sonntag 10. April, 17 Uhr, lädt die protestantische Gemeinde um 17 Uhr, zum Festgottesdienst anlässlich ihrer Amtseinführung in die evangelische Kirche in Bellheim ein. Die 40-Jährige war zuvor Pfarrerin in der protestantischen Kirchengemeinde Germersheim. In Bellheim folgt sie auf Pfarrerin Heike Messerschmitt, die im Dezember 2020 nach Landau gegangen war. Die Pfarrstelle in Bellheim-Knittelsheim war ein gutes Jahr vakant.