Pfarrerin Heike Messerschmitt verlässt nach zehn Jahren die Kirchengemeinde Bellheim-Knittelsheim und tritt am 1. Dezember die Pfarrstelle I in Landau-Mitte an. Die Bewerbungsfrist für die Nachfolge laufe. Messerschmitt rechnet damit, dass das Presbyterium zu Beginn des neuen Jahres darüber entscheidet, wer die Stelle in Bellheim antritt. Bis dahin gibt es eine Vakanzlösung: Die Dekanatskollegen Claus Müller, Jan Meckler, Ulrich Kronenberg und Martin Müller übernehmen so lange die Aufgaben in Bellheim und Knittelsheim. Der Konfirmanden- und Präparandenunterricht, die Geschäftsführung, seelsorgerische Aufgaben und Beerdigungen seien so auf mehreren Schultern verteilt, sagt Heike Messerschmitt. Ihren Abschiedsgottesdienst feiert sie am Sonntag in der katholischen Kirche, weil die mehr Plätze als die evangelische bietet. Wegen Corona sind diese begrenzt – und bereits voll ausgebucht.