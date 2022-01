Die Protestantische Kirchengemeinde Kandel trauert um ihren am 14. Januar verstorbenen früheren Pfarrer Wolfgang Koschut. Als Pfarrer war Koschut vom 1. November 1983 bis zum 3. August 2008 in Kandel tätig. In diesen fast 25 Jahren hat er in seiner Wunschpfarrei, wie er sich einmal ausdrückte, viele Objekte zu einem guten Ende gebracht – so die Restaurierung des St. Georgsturms, die Erneuerung des Kirchenschiffs, der Umbau des Kindergartens am Plätzel und die Renovierung des Gemeindezentrums.

Doch ein Pfarrer wird nicht an seinen Bauten, sondern an seiner seelsorgerischen Tätigkeit in seiner Gemeinde gemessen. Aber auch auf diesem Gebiet sorgte er, wie er es einmal nannte, für neuen Wind. Mit seinen Familiengottesdiensten, seinen Abendmahlfeiern, seiner Trauerarbeit, der Eltern/Kindbetreuung und vor allem auch seiner Einbindung der Jugend ging er öfters auch neue Wege. Doch letztlich gelang es ihm damit das Gemeindeleben zu stärken. Mitgeholfen haben dabei aber auch der Frauentreff, der Kirchenchor und weitere Vereinigungen, die er gegründet oder wieder ins Leben gerufen hat. Schließlich setzte sich Pfarrer Koschut auch stets für die Ökumene ein. Gemeinsame Gottesdienste am Weltgebetstag oder zu Beginn eines Jahres, das ökumenische Frauenfrühstück oder das gemeinsame Treffen der Gremien der verschiedenen Konfessionen sind Zeugen dafür. Anzumerken ist aber noch, dass Wolfgang Koschut nach seiner Verabschiedung sich nicht zur Ruhe setzte, sondern einige Zeit auf der Insel Fuerteventura als Pfarrer für die Urlauber tätig war. Am Schluss soll die Aussage eines Mitglieds seiner Pfarrei stehen die, nachdem sie von seinem Tod gehört hatte, sagte: „Pfarrer Koschut hatte stets ein Ohr für uns. Wir werden ihn nicht vergessen.“

Trauerfeier



Freitag, 21. Januar, 14 Uhr, St. Georgskirche Kandel.